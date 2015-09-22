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    ​Октай Асадов встретился с членами наблюдательной миссии ПАСЕ

    Председатель ММ проинформировал о составе избирательных комиссий, избирательном законодательстве и избирательном процессе в Азербайджане

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Октай Асадов встретился с делегацией (временного) комитета миссии наблюдения за выборами в Азербайджане ПАСЕ.

    Как сообщает Report, О.Асадов дал подробную информацию об избирательном процессе в Азербайджане, избирательном законодательстве, составе избирательных комиссий и пр. 

    Председатель ММ заявил о создании необходимых условий для наблюдения за избирательным процессом и принятии необходимых шагов для проведения демократичных, справедливых и прозрачных выборов в Азербайджане.

    Руководитель предварительной делегации (временного) комитета миссии наблюдения за выборами в Азербайджане ПАСЕ Хорди Шукла заявил о проведении в рамках визита многочисленных встреч и знакомстве с ситуацией в Азербайджане в преддверии выборов.  

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