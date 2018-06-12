Октай Асадов: Сиявуш Новрузов, не трогайте наши этносы!

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Шах Исмаил Хатаи построил Азербайджан. Его памятник установили посреди улицы Юсифа Сафарова в Хатаинском районе. Если турист захочет сфотографировать, его насмерть собьет автомобиль".

Как сообщает Report, об этом на проходящем сегодня внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса заявил заместитель исполнительного секретаря Партии "Ени Азербайджан", председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов.

Он подчеркнул, что памятник беглецу Короглу поставили посреди парка, а Шаху Исмаилу Хатаи посреди дороги: "Это неверно. Мы должны стать хозяевами своей истории".

Октай Асадов же в ответ на слова Сиявуша Новруза сказал, что Короглу не был беглецом: "Не трогайте наши этносы!"