Октай Асадов: Решение ПАСЕ в отношении Самеда Сеидова несправедливо

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Некоторые "патриоты" Азербайджана сделали этот вопрос флагом в своих руках. Газеты, сайты целый день пишут об этом. Естественно, это несправедливое решение. Говорят, это первая санкция. Это не так, санкция уже накладывалась".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил спикер парламента Октай Асадов, комментируя наложение санкций на руководителя азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Самеда Сеидова.

Спикер отметил, что по мнению некоторых, это первая санкция:

"Это не так, такое было много раз. После они всегда жалели о своих решениях".

О.Асадов напомнил, что по одному решению ПАСЕ в Азербайджане 2 года не должны были проводиться никакие мероприятия, однако год спустя они пожалели об этом:

"Заседание двух подкомитетов структуры должны были проводиться в Баку. У них не было финансовых возможностей, попросили нас провести заседание, но я не согласился, ответив, что мы не можем проводить заседание в период действия санкций. Спустя три года все заседания комитетов провели в Азербайджане. Решение в отношение Самеда Сеидова несправедливо, это знают все. Самед Сеидов - наш депутат-борец, он продолжит работу в обычном порядке".

Спикер подчеркнул, что в ПАСЕ создают препоны для обсуждения нагорно-карабахского вопроса, что говорит об их предвзятости".