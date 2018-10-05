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    Октай Асадов депутату: А зачем вы сами не меняете фамилию?

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса Фарадж Гулиев предложил убрать в фамилиях окончания "ов", "ев". 

    Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента Ф.Гулиев сказал, что это нужно сделать при выдаче удостоверений личности нового поколения. 

    Депутат Агиль Аббас возразил, сказав: "Принуждать к изменению окончаний в фамилиях нельзя. Допустим, моя фамилия Аббас, а у других представителей моего рода - Аббасов. Зачем нужно принуждать?". 

    Спикер Октай Асадов задал Ф.Гулиеву следующий вопрос: "Фарадж Гулиев, зачем вы сами не меняете фамилию?!". 

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