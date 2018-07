Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

© Report

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством первого заместителя председателя ММ Зияфета Аскерова, включено 38 вопросов.

На повестку дня будет вынесено обсуждение вопроса ратификации документов, подписанных Азербайджаном с различными странами, и законопроекта, позволяющего принимать, утверждать и реализовать соглашения о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ) между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и "Azərbaycan (ACG) Limited", "BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited", "Şevron Xəzər, Ltd.", "Ekson Azərbaycan Limited", "İnpeks Sausvest Kaspian Si, Ltd.", "İtoçu Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnk.", "ONGC Videş Limited", "Statoyl Abşeron AS", "Türkiyə Petrolleri A.O.".

Кроме того, будут вынесены на обсуждение дополнения и поправки в Трудовой, Гражданский кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, Гражданско-процессуальный, Административно-процессуальный, Миграционный кодексы, а также законы "О дипломатической службе", "О приватизации государственного имущества", "О госслужбе", "О трудовых пенсиях", "О геодезии и картографии", "О животном мире", "Об обороне", "О музеях" и пр.