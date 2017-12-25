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    Хади Раджабли: Естественный прирост населения в Азербайджане в течение года превышает 1,2%

    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Естественный прирост населения в Азербайджане в течение года превышает 1,2%".

    Как сообщает Report, об этом на мероприятии в Милли Меджлисе Азербайджана на тему "Роль парламента в достижении целей устойчивого развития" сказал председатель комитета ММ по труду и социальной политике Хади Раджабли.

    Председатель комитета напомнил, что в Азербайджане совершенствование системы социальной защиты всегда было на переднем плане.

    Х. Раджабли отметил, что в стране выдача пособий по безработице увеличилась в 3 раза.

    "Пересмотр закона "О туризме" создаст условия для развития туризма. Естественно, это означает новые рабочие места", - отметил председатель комитета.

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