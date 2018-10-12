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    Депутат предложил учредить медаль азербайджанского парламента

    © Report

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов предложил учредить парламентскую медаль.

    Как сообщает Report, С.Новрузов напомнил об учреждении памятной медали, посвященной 100-летию парламента Азербайджана: "Ее можно поместить в музей или показывать внукам. Однако, ее невозможно носить при себе". 

    По его словам, некоторые госструктуры имеют свои медали и, соответственно, вручают ее за заслуги: "Предлагаю, чтобы была медаль Милли Меджлиса, которую бы вручали членам парламента, представителям сотрудничающих с парламентом министерств и комитетов. То есть, чтобы она вручалась тем, кто достоин".  

    Выступление С.Новрузова было встречено аплодисментами. 

    Депутат Вахид Ахмедов также подчеркнул важность учреждения подобной медали. 

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