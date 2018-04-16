Депутат: Посольства Азербайджана должны быть сформированы заново

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ "К сожалению, мы не можем на должном уровне защитить свои права в информационной войне".

Как сообщает Report, об этом на заседании парламентского комитета по вопросам науки и образования заявил депутат Асим Моллазаде.

Он отметил, что посольства Азербайджана должны быть сформированы заново: "Мы должны в совершенстве изучить новые технологии. Здесь речь идет как о политических, так и об информационных технологиях".

Депутат Муса Гасымлы также в своем выступлении отметил необходимость усиления диаспорской работы.

Он сказал, что неправильно вести политическую борьбу за границей. Депутат отметил, что информационное пространство не должно быть предоставлено другим.