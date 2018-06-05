Депутат Ахлиман Амирасланов выступил против термина "мертвый донор"

© Report/ Elchin Murad

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ахлиман Амирасланов предложил изменить термин "мертвый донор" в проекте изменений, предложенных в закон "О трансплантации человеческих органов и (или же) тканей".

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комитета А.Амирасланов заявил о том, что этот термин является неудачным и предложил заменить его иным термином.

По его словам, этот термин переведен и включен в проект.