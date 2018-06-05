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    Депутат Ахлиман Амирасланов выступил против термина "мертвый донор"

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ахлиман Амирасланов предложил изменить термин "мертвый донор" в проекте изменений, предложенных в закон "О трансплантации человеческих органов и (или же) тканей". 

    Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комитета А.Амирасланов заявил о том, что этот термин является неудачным и предложил заменить его иным термином. 

    По его словам, этот термин переведен и включен в проект. 

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