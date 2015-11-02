​ЦИК России высоко оценил подготовку и ход выборов в Азербайджане

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане приложили много усилий для организации выборов, чтобы избирательный процесс прошел на должном уровне, несмотря на суровые погодные условия.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК России Владимир Чуров на брифинге в понедельник.

"Выборы состоялись при достаточной активности избирателей", - заявил В.Чуров.

По его словам, все участки открылись своевременно.

"Наши азербайджанские коллеги приложили много усилий, чтобы избирательный процесс прошел на должном уровне, несмотря на погодные условия. Зафиксированы прозрачные урны, ряд наблюдателей. Графики явки избирателей совпали с официальными данными, которые предоставила азербайджанская сторона, что свидетельствует о чистоте и достоверности подсчета голосов в целом", - отметил глава ЦИК РФ.

Он подчеркнул, что ЦИК РФ, как и миссия СНГ, отметили высокую точность списков избирателей.

По его словам, наблюдатели отмечали, что голосование проходило без нарушений.

"Было достаточно кабин для тайного голосования. Количество бюллетеней соответствовало числу в списке проголосовавших", - заявил председатель ЦИК.