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    Азербайджанская делегация примет участие на сессии ПА ОБСЕ в Берлине

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ 6 июля группа азербайджанских парламентариев, возглавляемая вице-спикером Милли Меджлиса, руководителем делегации нашей страны в ПА ОБСЕ Бахар Мурадовой, отправится в Берлин (Германия). 

    Как сообщили Report в парламенте, в состав делегации войдут вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев, депутаты Ульвия Агаева, Таир Миркишили, Эльшад Гасанов и Кямран Набизаде. 

    На заседании будет утверждена повестка сессии, будут заслушаны отчеты, выслушаны предложения по внесению поправок в процедурные правила. 

    На сессии ожидаются выступления членов азербайджанской делегации. 

    Визит завершится 13 июля.

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