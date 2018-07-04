Азербайджанская делегация примет участие на сессии ПА ОБСЕ в Берлине

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ 6 июля группа азербайджанских парламентариев, возглавляемая вице-спикером Милли Меджлиса, руководителем делегации нашей страны в ПА ОБСЕ Бахар Мурадовой, отправится в Берлин (Германия).

Как сообщили Report в парламенте, в состав делегации войдут вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев, депутаты Ульвия Агаева, Таир Миркишили, Эльшад Гасанов и Кямран Набизаде.

На заседании будет утверждена повестка сессии, будут заслушаны отчеты, выслушаны предложения по внесению поправок в процедурные правила.

На сессии ожидаются выступления членов азербайджанской делегации.

Визит завершится 13 июля.