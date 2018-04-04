Адиль Алиев: Они заявляют, что меня в Кёльне оштрафовали на 100 тысяч евро

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Различные радикальные силы, на языке которых только одни ругательства и оскорбления, утверждают, что в Кёльне после мероприятия в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев я был вызван в полицию. Еще одна их ложь в том, что меня якобы продержали несколько часов в полицейском участке и выписали "штраф" в размере 100 тысяч евро. Значит, они сначала сочиняют одну ложь, после добавляют к ней другую ложь и этот поток не прекращается".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Адиль Алиев.

Он заявил, что его не вызывали в полицию в Кёльне:

"А если меня там не было, значит, и оштрафовать меня на "100 тысяч евро" не могли. Но они не отступают от своей лжи, сейчас прицепились, что якобы на мероприятие в Кёльне было израсходовано 80 тысяч евро. За 3-часовую аренду зала отеля было заплачено всего 1400 евро, есть и квитанция, но они все повторяют свое. Бесполезно что-либо им объяснять, их вопли, ругань, ложь и клевета останутся им же самим".

Депутат сказал, что уже вернулся в Баку.

А.Алиев также прокомментировал обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса от 3 апреля в связи с деятельностью за рубежом некоторых азербайджанцев.

Он отметил, что нельзя допустить превращение социальных сетей в инструмент в руках лиц, оскорбляющих людей и тайных групп, стоящих за ними.