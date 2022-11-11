Журналист Саид Гариб стал гостем Медиа-школы Report

Редактор отдела внутренней политики Информационного агентства Report, журналист Саид Гариб стал гостем Медиа-школы Report.

Редактор отдела внутренней политики Информационного агентства Report, журналист Саид Гариб стал гостем Медиа-школы Report.

В ходе встречи он рассказал о порядке написания и подготовки новостей с мероприятий и сказал, что одним из главных условий является оперативная, точная и полная подготовка новостей участвующим в мероприятии журналистом.

По его словам, безошибочная и оперативная подготовка материала зависит от профессионализма журналиста: "Журналист должен внимательно относиться к каждой новости. Когда новость получает тысячи просмотров, становится темой для обсуждения в социальных сетях, это доставляет особое удовольствие".

С.Гариб отметил важность наличия новостного чутья у журналиста при поиске информации и подготовке материалов. По его мнению, именно благодаря этому чутью можно уловить упущенную другими журналистами информацию и написать ее.

Отметим, что Саид Гариб родился в Джалилабадском районе. Окончил факультет журналистики Бакинского государственного университета (БГУ). Еще в студенческие годы проходил стажировку в ряде СМИ. За время своей деятельности сотрудничал с несколькими органами печати. С 2019 года работает в Информационном агентстве Report.