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Журналист Аваз Зейналлы шантажирует семью бизнесмена

Журналист Аваз Зейналлы шантажирует семью бизнесмена В субботу, 3 сентября, журналист Аваз Зейналлы путем шантажа, угроз и клеветы, стал вымогать у семьи находящегося под арестом бизнесмена 20 тысяч манатов.
Медиа
7 сентября 2022 г. 21:57
Журналист Аваз Зейналлы шантажирует семью бизнесмена

В субботу, 3 сентября, журналист Аваз Зейналлы путем шантажа, угроз и клеветы, стал вымогать у семьи находящегося под арестом бизнесмена 20 тысяч манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на haqqin.az, А.Зейналлы подвергнул клевете семью и детей бизнесмена, находящегося под арестом.

А.Зейналлы удалось получить деньги у близких людей бизнесмена взамен того, что он прекратит критику в его адрес. Однако, А.Зейналлы нарушил свое обязательство. Получив денежное вознаграждение он продолжил оскорбления и критику в адрес бизнесмена. В ответ близкие родственники бизнесмена потребовали обратно свои деньги. В голосовом сообщении А.Зейналлы, адресованное близким людям бизнесмена, журналист заявляет, что вопреки утверждениям пиарит, лепит из него образ "жертвы" и продолжит это дело. Но если противная сторона возражает, он может вернуть оговоренную сумму.

Представляем вашему вниманию беседу Аваза Зейналлы.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоJurnalist Əvəz Zeynallı iş adamının ailəsini şantaj edir

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