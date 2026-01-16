Здание "Азербайджанского издательства" с 1 февраля выводится из эксплуатации

Здание "Азербайджанского издательства" с 1 февраля 2026 года временно будет выведено из эксплуатации для проведения капитального ремонта.

В ответ на запрос Report в издательстве отметили, что Азербайджанский научно-исследовательский институт строительства и архитектуры провел визуальный технический осмотр 9-этажного здания. В результате осмотра на здании были обнаружены дефекты и повреждения основных несущих конструкций, водопроводных и канализационных систем, а также линий электропередачи и лифтов из-за отсутствия капитального ремонта в течение длительного периода эксплуатации издательства.

Согласно информации, осмотр показал, что текущая техническая ситуация требует проведения капитального ремонта здания.

"Слишком большой объем работ делает практически невозможным их поэтапное выполнение, а также продолжение эксплуатации здания. Учитывая вышеизложенное, принято решение приостановить эксплуатацию здания с 1 февраля", - заявили в издательстве.

Отметим, что в здании уже начался процесс переселения.