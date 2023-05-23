Завершилась программа тренингов на тему ”медиаграмотность и борьба с дезинформацией"

Завершилась программа обучения работников образования и представителей СМИ, организованная совместно Агентством по развитию СМИ и программами повышения квалификации Института развития и дипломатии Университета АДА.

Завершилась программа обучения работников образования и представителей СМИ, организованная совместно Агентством по развитию СМИ и программами повышения квалификации Института развития и дипломатии Университета АДА.

Как сообщает Report, тренинг по "медиаграмотности и борьбе с дезинформацией“ длился два дня.

Генеральный секретарь информационного агентства ” Европейский альянс“ Александру Гибой и профессор медиа-менеджмента, медиа-экономики и медиа-и культурной индустрии в швейцарском университете ”Università Svizzera italiana" (USI) Мэтью Хибберд в рамках программы поделились своим опытом по темам “образование в мире социальных сетей”, “цифровая и медиаграмотность: основные проблемы”, “журналистика в мире социальных технологий” и так далее.

В завершении участникам тренинга были вручены сертификаты.