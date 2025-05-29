Зафер Кючюкшабаноглу: Не использующие ИИ люди не смогут добиться успеха в карьере

После 2030 года люди, которые не используют искусственный интеллект (ИИ), не смогут добиться успеха в карьере.

После 2030 года люди, которые не используют искусственный интеллект (ИИ), не смогут добиться успеха в карьере.

Как сообщает Report, данное мнение выразил основатель и председатель Ассоциации политики в области искусственного интеллекта (AIPA) Зафер Кючюкшабаноглу на встрече иностранных, азербайджанских и турецких журналистов по случаю 150-летия азербайджанской прессы.

По его словам, мир вступил в эпоху технофеодализма: "Азербайджан и Турция также должны следить за технологическими инновациями. После 2030 года люди, которые не используют ИИ, не смогут стать успешными, так как ИИ охватит все сферы - от медицины до правосудия, от изменения климата до медиа".