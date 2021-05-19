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Выпускникам Медиа-школы Report вручены сертификаты

Выпускникам Медиа-школы Report вручены сертификаты Выпускникам Медиа-школы Report вручены сертификаты.
Медиа
19 мая 2021 г. 16:35
Выпускникам Медиа-школы Report вручены сертификаты

Выпускникам Медиа-школы Report вручены сертификаты.

Завершена программа обучения 6-й по счету группы Медиа-школы Report, функционирующей при Информационном агентстве Report.

Семерым журналистам, готовившим новости, интервью, репортажи, исследования, изучавшим секреты журналистской профессии вручены сертификаты.

Координатор Медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу отметил успешное завершение учебной программы: "Многое из задуманного получилось реализовать. Помимо подготовки новостей, репортажей, участия в мероприятиях мы организовали много имитационных игр. Нынешние выпускники Медиа-школы Report несколько раз были гостями транслируемой по AzTV программы "Gəncsən". Были организованы интересные встречи со специалистом по цифровому маркетингу Гюнай Джафарли, заместителем главного редактора Report Парвином Аббасовым, известной ведущей, главным редактором "Новостей культуры" Дилярой Селим".

Отметим, что Медиа-школа Информационного агентства Report начала деятельность в июне 2018 года. Целью Медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, привитие молодым журналистам современных трендов мировой журналистики, выявление потенциала, применение новейших методов обучения, укрепление практических знаний и навыков молодых кандидатов. По сей день Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиа-структурах страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоReport Media Məktəbinin məzunlarına sertifikatlar təqdim edilib

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