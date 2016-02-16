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    Вынесено 8 очередных решений ​по искам ANS в отношении НСТР

    Дела для пересмотра направлены в совет

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Сабаильском районном суде были рассмотрены еще 8 административных исков независимой телерадиокомпании ANS против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

    Как сообщает Report, на процессе были вынесены решения. Согласно решению, каждое дело для пересмотра направлено в НСТР. 

    Отметим, что генеральный директор независимой телерадиокомпании ANS Миршахин Агаев подал жалобу на решения НСТР №9/2 от 5 октября 2015 года и №10/3 от 13 октября 2015 года, подписанные председателем совета Нушираваном Магеррамовым. Он обратился в Сабаильский районный суд с требованием ликвидировать данные решения. Суд отклонил жалобу. Не согласившись с решением, гендиректор М.Агаев подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.

    Напомним, что ранее в Бакинском апелляционном суде состоялись судебные заседания по 14 апелляционным жалобам ANS в отношении НСТР. На данных заседаниях решения Сабаильского районного суда были аннулированы, апелляционные жалобы частично удовлетворены, дела для пересмотра направлены в суд первой инстанции.

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