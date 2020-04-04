​Вугар Сафарли отстранен от занимаемой должности

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Вугара Сафарли от должности исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Вугар Музаффар оглу Сафарли освобожден от должности исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики. Отметим, что Вугар Сафарли занимал эту должность с 2009 года.

Другим распоряжением главы государства, Ахмед Мухаммед оглу Исмаилов назначен исполнительным директором Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики.