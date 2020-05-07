Вещание телеканала Lider приостановлено на час - ФOTO

Вещание телеканала Lider было приостановлено на час.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на состоявшемся 6 мая заседании Национального совета по телерадиовещанию Азербайджана.

Отмечается, что решение было принято в связи с показом раскуривания табачных изделий в художественном фильме "O qızı tapın" ("Отыщите ту девушку"), транслировавшемся в эфире телеканала 3 мая 2020 года, что является нарушением требований статьи 35.10 закона Азербайджанской Республики "О телерадиовещании".

Руководствуясь статьей 23.1 вышеупомянутого закона, Совет принял решение о приостановлении вещания программ в эфире телеканала Lider 7 мая 2020 года на 1 час (с 11:00 до 12:00).