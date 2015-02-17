В Великобритании опубликовано специальное издание об Азербайджане

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Независимая великобританская медиа-компания "Business Outlook" выпустила специздание под названием "Leading edge – Azerbaijan 2015".

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Великобритании, специздание, изданное SOCAR совместно с посольством, подготовлено для пропаганды Азербайджана как ненефтяной страны с развитой культурой и спортом.

Издание подготовлено на основе интервью, взятых у президента Азербайджана Ильхама Алиева, министра культуры и туризма Абульфаса Гараева, министра молодежи и спорта Азада Рагимова, вице-спикера Национального олимпийского комитета Чингиза Гусейнзаде, президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, главного операционного директора Операционного комитета Европейских игр "Баку-2015" Саймона Клегга, посла Таира Тагизаде и руководителей ведущих компаний страны в ненефтяной отрасли.

Особое внимание здесь уделено предстоящим в июне этого года в Баку I Европейским играм и подготовке к этому важному спортивному событию. В специздание также включен путеводитель для европейских туристов, которые приедут в Баку, чтобы следить за играми.