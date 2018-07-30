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    В Report состоялся первый выпуск "Медиа-школы"

    Выпускникам программы обучения были вручены сертификаты
    © Report/Elçin Murad

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Состоялся первый выпуск реализуемой в Информационном Агентстве Report "Медиа-школы".

    Шесть отобранных из числа обратившихся в Report кандидатов в июне-июле 2018 года готовили новостные статьи, интервью, репортажи и расследования, освоив при этом азы профессии журналиста.

    Выпускникам программы обучения были вручены сертификаты.

    Цель "Медиа-школы" - подготовить профессиональные кадры в сфере медиа в Азербайджане, привить молодым журналистам современные тренды мировой журналистики. В школе были применены новейшие методы обучения, были укреплены практические знания и навыки молодых кандидатов.

    Отметим, что Информационное Агентство Report продолжит проект "Медиа-школы" и в последующие месяцы.

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