В Report состоялся первый выпуск "Медиа-школы"

© Report/Elçin Murad

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Состоялся первый выпуск реализуемой в Информационном Агентстве Report "Медиа-школы".

Шесть отобранных из числа обратившихся в Report кандидатов в июне-июле 2018 года готовили новостные статьи, интервью, репортажи и расследования, освоив при этом азы профессии журналиста.

Выпускникам программы обучения были вручены сертификаты.

Цель "Медиа-школы" - подготовить профессиональные кадры в сфере медиа в Азербайджане, привить молодым журналистам современные тренды мировой журналистики. В школе были применены новейшие методы обучения, были укреплены практические знания и навыки молодых кандидатов.

Отметим, что Информационное Агентство Report продолжит проект "Медиа-школы" и в последующие месяцы.