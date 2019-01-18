В НСТР состоится заседание по распределению средств, выделенных частным телеканалам

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ После перечисления на счет 3 млн манатов, выделенных из Резервного фонда президента Национальному совету телерадиовещания (НСТР), состоится заседание Совета.

Об этом Report сообщил руководитель аппарата НСТР Асеф Гаджиев.

Он сообщил, что на заседании будет обсуждаться вопрос о том, на основе какого принципа и в каком размере эти средства будут распределены между осуществляющими в Азербайджане деятельность частными телеканалами.

Отметим, что президент Ильхам Алиев 17 января подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи общереспубликанским телерадиовещателям. Согласно распоряжению, из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Национальному совета телерадиовещания выделено 3 млн манатов.