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В Нахчыване на базе ФГПРСМИ создано Агентство развития медиа

В Нахчыване на базе ФГПРСМИ создано Агентство развития медиа На базе Фонда господдержки развитию средств массовой информации при председателе Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики создано публичное юридическое лицо “Агентство развития медиа Нахчыванской Автономной Республики”.
Медиа
21 января 2021 г. 19:16
В Нахчыване на базе ФГПРСМИ создано Агентство развития медиа

На базе Фонда господдержки развитию средств массовой информации при председателе Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики создано публичное юридическое лицо “Агентство развития медиа Нахчыванской Автономной Республики”.

Как сообщает Report, соответствующий указ 21 января подписал председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.

Указом утверждены "Устав Агентства развития медиа Нахчыванской Автономной Республики" и ”Состав Наблюдательного совета Агентства развития медиа Нахчыванской Автономной Республики".

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