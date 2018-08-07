В Москве проходит прощание с журналистом Орханом Джемалем

© РИА "Новости"

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Церемония прощания с погибшим в Центральноафриканской Республике (ЦАР) журналистом Орханом Джемалем проходит в Московской соборной мечети, над его телом читается джаназа-намаз - традиционная мусульманская погребальная молитва, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Проститься с журналистом пришли его многочисленные коллеги, близкие и родственники.

"Орхан всегда приходил на помощь, приходил на зов тех, кому угрожала опасность. Орхан был одним из благороднейших людей, которых я знал… Мы провожаем сегодня воина, мужчину, поэта и журналиста ", - сказал друг погибшего журналиста Максим Шевченко перед началом молитвы.

"Если бы таких людей, как мой отец, было чуть больше в мире, то мир был бы намного лучше… Я рад, что так много людей пришло проститься с ним", - сказал сын Джемаля Мансур.

Джаназа-намаз прочёл духовный лидер мусульман России, председатель Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин.

Орхан Джемаль - военный журналист, родился 12 ноября 1966 в Москве в семье известного российского исламского общественного деятеля Гейдара Джемаля. Сотрудничал с рядом изданий, среди них - "Вечерняя Москва", "Независимая газета", "Новая газета". Работал на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Афганистане, Ираке, Ливане, Сирии, Саудовской Аравии. Являлся одним из создателей "Союза религиозных журналистов" и "Мусульманского союза журналистов России". Публично выступал против присоединения Крыма к России.