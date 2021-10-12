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В Медиа-школе Report стартовали тренинги для "Медиа-волонтеров"

В Медиа-школе Report стартовали тренинги для "Медиа-волонтеров" В рамках программы Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) “Медиа-волонтеры” 8 молодых журналистов примкнули к стажировке в Медиа-школе Информационного агентства Report.
Медиа
12 октября 2021 г. 16:22
В Медиа-школе Report стартовали тренинги для Медиа-волонтеров

В рамках программы Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) “Медиа-волонтеры” 8 молодых журналистов примкнули к стажировке в Медиа-школе Информационного агентства Report.

Директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на встрече с “Медиа-волонтерами” подробно рассказал о деятельности агентства: "Основная задача агентства Report - получить точную информацию из первоисточника и оперативно донести до общества. Наши новости активно используют и другие платформы, потому что мы не публикуем непроверенную информацию".

Ф.Гусейналиев сказал, что в Информационном агентстве всегда необходима работа с первоисточником: "Тут очень велика информационная ответственность. Агентство должно обеспечивать достоверность информации".

По его словам, медиа-волонтеры в ближайшее время смогут понаблюдать за активным рабочим процессом корреспондентов агентства в ньюсруме".

Руководитель Медиа-школы Report Исмал Рафикоглу отметил, что журналист формируется именно в информационной среде: "Вы сможете понаблюдать за рабочим процессом информагентства и увидеть все своими глазами".

Отметим, что программу ”Медиа-волонтеры" реализует Агентство развития медиа. Программа организована с целью более эффективного использования потенциала молодежи в рамках проектов, направленных на развитие медиа, создания условий для активного участия молодежи во всех сферах жизни общества, повышения практических знаний, стимулирования творческого и инновационного потенциала и расширения волонтерского движения в сфере медиа в стране.

Программа стартовала в сентябре 2021 года. В рамках программы “Медиа-волонтеры”, реализуемой Агентством развития медиа, 18 молодых журналистов присоединились к 2-недельной программе стажировки в Медиа-школе Информационного агентства Report.

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Версия на английском языке ФотоTraining of "MEDIA volunteers" starts at Report Media School
Версия на азербайджанском языке ФотоReport Media Məktəbində “MEDİA könüllüləri”nin təliminə start verilib

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