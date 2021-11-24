В Киеве обсудили сотрудничество медиа-органов Украины и Азербайджана

В Киеве состоялся международный круглый стол “Роль медиа в развитии сотрудничества между Украиной и Азербайджаном”.

В Киеве состоялся международный круглый стол “Роль медиа в развитии сотрудничества между Украиной и Азербайджаном”.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, круглый стол был организован совместно азербайджанским Информационным агентством Report и Украинским независимым информационным агентством новостей (УНИАН).

Модератор круглого стола, известный эксперт, отметил, что потребность в налаживании тесных связей между медиа-органами двух стран растет с каждым днем. Приводя в пример меморандум, подписанный сегодня между информагентствами Report и УНИАН, он отметил, что это первый практический шаг, предпринятый в указанном направлении.

Михаил Ганницкий

Шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий отметил, что во многих случаях украинская общественность получает информацию об Азербайджане через прессу 3-й страны: “То же самое можно сказать и об азербайджанской общественности. Поэтому сотрудничество между медиа-органами двух стран обеспечит координацию совместных усилий, доведение до читателей более полной информации о событиях, происходящих в наших странах”.

Фуад Гусейналиев

Директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев отметил, что накануне и после 44-дневной Отечественной войны в Азербайджане украинские эксперты и депутаты ставили общественность в известность о событиях: "В то же время в Азербайджане ряд экспертов и депутатов комментируют для общественности страны связанные с Украиной вопросы. Меморандум, подписанный между Report и УНИАН, еще больше усилит обмен информацией в будущем. Это относится как к текстам, так и к фотографиям”.

Людмила Марченко

Член рабочей группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Азербайджаном, депутат Людмила Марченко отметила, что медиа формируют идеи, мнения людей, обеспечивают информацией новое поколение: "При неправильном мониторинге новостей возникают негативные тенденции, такие как кибербуллинг, молодежь не может сделать правильный выбор. По этой причине спрос на распространение достоверной информации растет”.

Евгений Брагар

Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по свободе слова, депутат Евгений Брагар в свою очередь заявил, что между Азербайджаном и Украиной в некоторых случаях наблюдается информационный вакуум: "Этим пользуется российская пропагандистская машина. Тесное сотрудничество между медиа двух стран создаст больше условий для того, чтобы мы могли донести свой голос друг до друга".

Людмила Долгоновска

В своем выступлении советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Людмила Долгоновска напомнила, что в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины Азербайджан рассматривается в качестве важного партнера, что обуславливает тесное сотрудничество во всех сферах: “Украина с большим интересом изучает опыт победы Азербайджана в Карабахской войне, а также изучает работу стратегических коммуникаций”.

Советник также напомнила, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный первое интервью зарубежным СМИ дал Информационному агентству Report.

Мурад Алиев

Главный редактор Информационного агентства Report Мурад Алиев подчеркнул, что в настоящее время в Карабахе ведется масштабная реконструкция: "Сюда привлекаются компании из дружественных стран, одной из которых является Украина. Получение полноценной информации крайне важно и для инвестиционного климата, медиа обеих стран должны обеспечить это в тесном сотрудничестве”.

Мирослав Гай

Известный украинский журналист и режиссер, ветеран войны Мирослав Гай заявил, что на днях был подготовлен документальный фильм о репрессиях, который был переведен на 7 языков и рассчитан на распространение украинских реалий: “Тесное сотрудничество между медиа-органами поможет донести такие проекты до более широкой аудитории”.

Александра Новикова

Эксперт по коммуникациям, руководитель Агентства ”Новикова" Александра Новикова отметила, что налаживание связей между журналистами, менеджерами по коммуникациям и государственными структурами двух стран способствует распространению прогрессивных идей. Она подчеркнула, что проведение таких мероприятий играет важную роль в интенсификации обмена информацией.

Участники мероприятия поделились и другими мыслями и предложениями.

Накануне мероприятия руководство Информационного агентства Report ознакомилось с режимом работы УНИАН.