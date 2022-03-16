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В ходе боевых действий России в Украине погибли пять журналистов

В ходе боевых действий России в Украине погибли пять журналистов В ходе боевых действий, начатых Россией в Украине 24 февраля, погибли пять журналистов погибли, трое ранены.
Медиа
16 марта 2022 г. 10:08
В ходе боевых действий России в Украине погибли пять журналистов

В ходе боевых действий, начатых Россией на территории Украины 24 февраля, погибли пять журналистов, трое ранены.

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, двое журналистов погибли и трое были ранены в окрестностях Киева.

Оператор украинского телеканала Live Евгений Сакун погиб в результате ракетного удара вооруженных сил России по Бабьему Яру в Киеве.

Другая украинская журналистка, Александра Кувшинова, погибла неподалеку от Киева.

Украинский журналист из Львова Виктор Дидор погиб в Николаеве.

Американский журналист Брэнт Рено погиб в Ирпене. Он работал над видеопроектом издательского дома Time о беженцах, оператор телеканала Fox News Пьер Закревский погиб под Гостомелем возле Киева.

Корреспондент Fox News Бенджамин Холл, американские фотожурналисты Хуан Диего Аррендондо и Уэйн Джо были ранены в окрестностях Киева в разное время за последний 21 день.

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Версия на английском языке Five journalists killed so far in Russia's war against Ukraine
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Ukraynaya qarşı apardığı müharibədə indiyədək 5 jurnalist ölüb

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