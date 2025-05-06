В Генпрокуратуре обсудили взаимодействие с медиа в сфере защиты прав человека

В Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось мероприятие с участием представителей медиа, студентов и сотрудников ведомства, посвященное вопросам защиты прав и свобод человека.

В Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось мероприятие с участием представителей медиа, студентов и сотрудников ведомства, посвященное вопросам защиты прав и свобод человека.

Как сообщает Report, встреча прошла в рамках совместной инициативы пресс-службы Генпрокуратуры и Научно-образовательного центра.

Участники обсудили значение взаимодействия между правоохранительными органами и медиа в условиях стремительного развития информационных технологий. В центре внимания оказались вопросы соблюдения презумпции невиновности в медиа, правовые и этические аспекты информационного обмена, а также роль гражданского общества в этом процессе.

В рамках мероприятия была представлена подготовленная Генпрокуратурой публикация - "Словарь юридических терминов для журналистов". Издание призвано содействовать более точной и корректной подаче правовых тем в медиа.

Также были проведены практические сессии по стандартам распространения официальной информации и повышению медиаграмотности.