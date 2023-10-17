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В Бишкеке обсудили пути развития сотрудничества стран ОТГ в сфере СМИ

В Бишкеке обсудили пути развития сотрудничества стран ОТГ в сфере СМИ В столице Кыргызстана Бишкеке состоялось 5-е заседание глав министерств и уполномоченных государственных структур в сфере медиа и информации из стран Организации тюркских государств (ОТГ).
Медиа
17 октября 2023 г. 11:51
В Бишкеке обсудили пути развития сотрудничества стран ОТГ в сфере СМИ

В столице Кыргызстана Бишкеке состоялось 5-е заседание глав министерств и уполномоченных государственных структур в сфере медиа и информации из стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ОТГ, Азербайджан на мероприятии представлял исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов.

Модератором встречи стал министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов.

Выступивший на мероприятии генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев призвал страны Тюркского мира к совместной борьбе с дезинформацией.

Затем состоялся обмен мнениями о деятельности медиа в странах ОТГ. Участники мероприятия подчеркнули важность укрепления и развития сотрудничества между странами в сфере СМИ.

По итогам встречи было принято решение провести 6-е заседание в Узбекистане.

Наджмеддин Гулузаде

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Версия на английском языке ФотоOTS states ink documents on cooperation in media
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