В Бишкеке обсудили пути развития сотрудничества стран ОТГ в сфере СМИ

В столице Кыргызстана Бишкеке состоялось 5-е заседание глав министерств и уполномоченных государственных структур в сфере медиа и информации из стран Организации тюркских государств (ОТГ).
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ОТГ, Азербайджан на мероприятии представлял исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов.
Модератором встречи стал министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов.
Выступивший на мероприятии генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев призвал страны Тюркского мира к совместной борьбе с дезинформацией.
Затем состоялся обмен мнениями о деятельности медиа в странах ОТГ. Участники мероприятия подчеркнули важность укрепления и развития сотрудничества между странами в сфере СМИ.
По итогам встречи было принято решение провести 6-е заседание в Узбекистане.
Наджмеддин Гулузаде