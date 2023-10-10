В Баку прошел круглый стол на тему "Роль медиа в продвижении открытого правительства и борьбе с коррупцией"

При совместной организации Агентства развития медиа (MEDİA) и Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) состоялся круглый стол на тему "Роль медиа в продвижении открытого правительства и борьбе с коррупцией".

При совместной организации Агентства развития медиа (MEDİA) и Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) состоялся круглый стол на тему "Роль медиа в продвижении открытого правительства и борьбе с коррупцией".

Как сообщает Report, на мероприятии с участием представителей медиа и неправительственных организаций выступили начальник отдела по работе с медиа-субъектами и журналистами Агентства развития медиа Натиг Мамедли и начальник департамента управления проектами Агентства государственной поддержки НПО Эльнур Багирли.

Н.Мамедли отметил, что соответствующими распоряжениями президента были утверждены "Национальный план действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы" и "Национальный план действий по продвижению открытого правительства на 2020-2022 годы", в которых определено специальное направление для государственных органов и учреждений по дальнейшему укреплению сотрудничества с институтами гражданского общества, осуществляющими деятельность в сфере противодействия коррупции.

Э.Багирли отметил важную роль субъектов медиа и неправительственных организаций в борьбе с коррупцией и осуществлении общественного контроля, подчеркнул важность мер, проводимых с государственными органами и учреждениями.

Мероприятие продолжилось обсуждениями представителей медиа и НПО.