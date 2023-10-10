О нас

В Баку прошел круглый стол на тему "Роль медиа в продвижении открытого правительства и борьбе с коррупцией"

В Баку прошел круглый стол на тему "Роль медиа в продвижении открытого правительства и борьбе с коррупцией" При совместной организации Агентства развития медиа (MEDİA) и Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) состоялся круглый стол на тему "Роль медиа в продвижении открытого правительства и борьбе с коррупцией".
Медиа
10 октября 2023 г. 15:07
В Баку прошел круглый стол на тему Роль медиа в продвижении открытого правительства и борьбе с коррупцией

При совместной организации Агентства развития медиа (MEDİA) и Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) состоялся круглый стол на тему "Роль медиа в продвижении открытого правительства и борьбе с коррупцией".

Как сообщает Report, на мероприятии с участием представителей медиа и неправительственных организаций выступили начальник отдела по работе с медиа-субъектами и журналистами Агентства развития медиа Натиг Мамедли и начальник департамента управления проектами Агентства государственной поддержки НПО Эльнур Багирли.

Н.Мамедли отметил, что соответствующими распоряжениями президента были утверждены "Национальный план действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы" и "Национальный план действий по продвижению открытого правительства на 2020-2022 годы", в которых определено специальное направление для государственных органов и учреждений по дальнейшему укреплению сотрудничества с институтами гражданского общества, осуществляющими деятельность в сфере противодействия коррупции.

Э.Багирли отметил важную роль субъектов медиа и неправительственных организаций в борьбе с коррупцией и осуществлении общественного контроля, подчеркнул важность мер, проводимых с государственными органами и учреждениями.

Мероприятие продолжилось обсуждениями представителей медиа и НПО.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“Açıq hökumətin təşviqində və korrupsiyaya qarşı mübarizədə medianın rolu” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib

Другие новости из категории

Аудиовизуальный совет Азербайджана сделал предупреждение телеканалу Space TV
Аудиовизуальный совет Азербайджана сделал предупреждение телеканалу Space TV
9 октября 2023 г. 12:53
Официальный портал Перу осветил зверства армян на территории Азербайджана
Официальный портал Перу осветил зверства армян на территории Азербайджана
7 октября 2023 г. 07:47
В İTV произведено новое назначение
ФотоВ İTV произведено новое назначение
6 октября 2023 г. 13:53
Прошла презентация проекта Современные стратегии повышения читаемости цифровых новостей
ФотоПрошла презентация проекта "Современные стратегии повышения читаемости цифровых новостей"
3 октября 2023 г. 19:31
Азербайджанскому международному радио выдана лицензия на вещание в Карабахе
Азербайджанскому международному радио выдана лицензия на вещание в Карабахе
3 октября 2023 г. 17:29
Baku TV получила лицензию на спутниковое вещание
Baku TV получила лицензию на спутниковое вещание
3 октября 2023 г. 17:26
Айхан Гаджизаде принял участие в тренинге для журналистов
Айхан Гаджизаде принял участие в тренинге для журналистов
2 октября 2023 г. 10:58
Гамид Гамидов: Процесс реинтеграции пойдет быстрее после поимки всех главарей сепаратистов
Гамид Гамидов: Процесс реинтеграции пойдет быстрее после поимки всех главарей сепаратистов
28 сентября 2023 г. 17:40
AzTV и Haber Global провели совместное вещание по случаю Дня памяти
ВидеоAzTV и Haber Global провели совместное вещание по случаю Дня памяти
27 сентября 2023 г. 23:53
Турецкие журналисты посетили Парк военных трофеев
ФотоТурецкие журналисты посетили Парк военных трофеев
26 сентября 2023 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi