В Баку проходит конференция на тему "Состояние и тенденции будущего развития журналистских организаций в Азербайджане"

© Report.az

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Баку при содействии Профсоюза журналистов Азербайджана и Международной федерации журналистов проходит конференция на тему "Состояние и тенденции будущего развития журналистских организаций в Азербайджане".

Как сообщает Report, председатель профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли отметил, что организация осуществляет деятельность, направленную на лучшую защиту прав журналистов на рабочих местах.

По его словам, в этом направлении проводятся серьезные работы: "Наличие профсоюза не мешает работе предпринимателей, наоборот, стимулирует. Мы сотрудничаем и с международными организациями".

Руководитель проектного департамента Международной федерации журналистов Адреан Джоллин отметил, что на Южном Кавказе ранее права журналистов нарушались: "Сюда входят давление, не заключение договоров с работодателями, низкие пенсии. Для решения этих проблем нужна политическая воля. Законодательство Азербайджана соответствует стандартам, однако государственные структуры не полностью следуют ему. Журналисты не знают, что профсоюз может защитить их права. Поэтому организация должна работать серьезно. Нужен серьезный контроль над следованием законодательству на рабочих местах. Мы стараемся обеспечить журналистам выгодные рабочие места".

Исполнительный директор Фонда господдержки СМИ при президенте Азербайджана Вугар Сафарли, председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашов выступили на тему состояния азербайджанских СМИ.

На мероприятии также выступили руководители медиа.