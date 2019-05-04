В AzTV прокомментировали возвращение в эфир именитых дикторов

В ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" (AzTV) прокомментировали широко муссируемый в прессе и социальных сетях вопрос возвращения в эфир именитых дикторов.

Как сообщил Report глава пресс-службы ЗАО Мубариз Асланов, AzTV остается приверженным своей истории и традициям.

"Речь идет не о возвращении дикторов в эфир или приеме их на работу. Главная цель – восстановить прежнюю тесную связь опытных дикторов с телевидением, использовать их богатый опыт и, главное, окружить их заботой и вниманием. Дикторы, посвятившие всю свою жизнь телевидению, ныне отлучены от эфира, а некоторые и вовсе обижены, что недопустимо. В новом сезоне возможны новые проекты с их участием, это будет сочетание истории, легенды с современностью. Речь не идет о новостных и аналитических передачах, а о проектах, построенных на искренней беседе".