О нас

В Азербайджане в скором времени запустят Реестр медиа

В Азербайджане в скором времени запустят Реестр медиа "В ближайшие дни будет запущен Реестр медиа".
Медиа
10 августа 2022 г. 11:45
В Азербайджане в скором времени запустят Реестр медиа

"В ближайшие дни будет запущен Реестр медиа".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов на на проходившей в Генеральной прокуратуре конференции на тему "Обеспечение информационной безопасности общества в условиях свободы медиа и растущего влияния социальных сетей".

По его словам, в последнее время осуществлены значительные реформы, связанные с развитием медиа: "Принят новый закон "О медиа". Мы должны работать для повышения уровня медиаграмотности общества".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Media Reyestri yaxın günlərdə fəaliyyətə başlayacaq

Самое читаемое

В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
4 августа 2022 г. 10:24
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
4 августа 2022 г. 17:04
Легионер Нефтчи: Постараемся одержать победу и в ответном матче
Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче
4 августа 2022 г. 23:52
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
5 августа 2022 г. 10:38
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
6 августа 2022 г. 06:07
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
7 августа 2022 г. 11:29
Главный тренер Шамахы: Будем продолжать стратегию клуба
Главный тренер "Шамахы": Будем продолжать стратегию клуба
7 августа 2022 г. 20:13
Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
10 августа 2022 г. 06:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi