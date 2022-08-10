В Азербайджане в скором времени запустят Реестр медиа

"В ближайшие дни будет запущен Реестр медиа".
Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов на на проходившей в Генеральной прокуратуре конференции на тему "Обеспечение информационной безопасности общества в условиях свободы медиа и растущего влияния социальных сетей".
По его словам, в последнее время осуществлены значительные реформы, связанные с развитием медиа: "Принят новый закон "О медиа". Мы должны работать для повышения уровня медиаграмотности общества".