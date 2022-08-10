В Азербайджане в скором времени запустят Реестр медиа

"В ближайшие дни будет запущен Реестр медиа".

"В ближайшие дни будет запущен Реестр медиа".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов на на проходившей в Генеральной прокуратуре конференции на тему "Обеспечение информационной безопасности общества в условиях свободы медиа и растущего влияния социальных сетей".

По его словам, в последнее время осуществлены значительные реформы, связанные с развитием медиа: "Принят новый закон "О медиа". Мы должны работать для повышения уровня медиаграмотности общества".