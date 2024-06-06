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В Азербайджане теле- и радиокомпании могут подвергнуться санкциям за рекламу электронных сигарет

В Азербайджане теле- и радиокомпании могут подвергнуться санкциям за рекламу электронных сигарет Телевидение и радиостанции в Азербайджане могут подвергнуться санкциям за рекламу электронных сигарет.
Медиа
6 июня 2024 г. 17:55
В Азербайджане теле- и радиокомпании могут подвергнуться санкциям за рекламу электронных сигарет

Теле- и радиокомпании в Азербайджане могут подвергнуться санкциям за рекламу электронных сигарет.

Об этом Report сообщили в Аудиовизуальном совете.

Было отмечено, что вещательные компании получают предложения о распространении платной рекламы никотиносодержащей продукции.

"В этой рекламе утверждается, что альтернативная сигаретам никотиновая продукция якобы содержит меньше вредных химических веществ. Аудиовизуальный совет обращает внимание теле-радикомпаний на то, что трансляция подобной информации будет считаться нарушением законодательства Азербайджана, а к субъекту аудиовизуального СМИ, допустившему правонарушение, будут применены административные санкции", говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda teleradiolara elektron siqaretlərlə bağlı sanksiya tətbiq edilə bilər

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