В Азербайджане теле- и радиокомпании могут подвергнуться санкциям за рекламу электронных сигарет

Телевидение и радиостанции в Азербайджане могут подвергнуться санкциям за рекламу электронных сигарет.

Теле- и радиокомпании в Азербайджане могут подвергнуться санкциям за рекламу электронных сигарет.

Об этом Report сообщили в Аудиовизуальном совете.

Было отмечено, что вещательные компании получают предложения о распространении платной рекламы никотиносодержащей продукции.

"В этой рекламе утверждается, что альтернативная сигаретам никотиновая продукция якобы содержит меньше вредных химических веществ. Аудиовизуальный совет обращает внимание теле-радикомпаний на то, что трансляция подобной информации будет считаться нарушением законодательства Азербайджана, а к субъекту аудиовизуального СМИ, допустившему правонарушение, будут применены административные санкции", говорится в сообщении.