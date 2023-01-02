О нас

В Азербайджане подготовлены предложения по развитию радиовещания в приграничных регионах

В Азербайджане подготовлены предложения по развитию радиовещания в приграничных регионах Подготовлены предложения в целях достижения оптимального уровня радиовещания в стране для обеспечения полноценной трансляции программ общенациональных и региональных радиовещательных компаний, действующих в Азербайджане, а также для развития инфраструктур
Медиа
2 января 2023 г. 16:41
В Азербайджане подготовлены предложения по развитию радиовещания в приграничных регионах

Подготовлены предложения в целях достижения оптимального уровня радиовещания в стране для обеспечения полноценной трансляции программ общенациональных и региональных радиовещательных компаний, действующих в Азербайджане, а также для развития инфраструктуры радиовещания в приграничных регионах.

Как сообщает Report, предложения были тщательно разработаны Аудиовизуальным советом Азербайджана.

Специалисты радиокомитета Аудиовизуального совета, Производственного союза "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" Министерства цифрового развития и транспорта, Государственного управления радиочастот, а также радиокомитета Общественного союза "Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания" ("RAYS") подготовили список радиостанций и необходимого оборудования, которое может быть на них установлено, для достижения оптимального уровня радиовещания в стране.

Аудиовизуальный совет доработал эти предложения и представил их профильным структурам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sərhəd bölgələrində radio yayım infrastrukturunun gücləndirilməsi məqsədilə təkliflər hazırlanıb

Другие новости из категории

Умерла известная тележурналистка Барбара Уолтерс
ФотоУмерла известная тележурналистка Барбара Уолтерс
31 декабря 2022 г. 07:43
Состоялась церемония закрытия учебной программы Медиа менеджмент
Состоялась церемония закрытия учебной программы "Медиа менеджмент"
29 декабря 2022 г. 17:33
Завершен второй модуль учебной программы ”Медиа менеджмент
ФотоЗавершен второй модуль учебной программы ”Медиа менеджмент"
28 декабря 2022 г. 14:14
Эмин Мусави удостоен почетного звания Заслуженный журналист
Эмин Мусави удостоен почетного звания "Заслуженный журналист"
27 декабря 2022 г. 23:12
Совет печати Азербайджана обратился к телеканалу Euronews и изданию Le Figaro
Совет печати Азербайджана обратился к телеканалу Euronews и изданию Le Figaro
26 декабря 2022 г. 17:52
Аудиовизуальный совет: Самые мощные передающие станции установлены в Гадруте и Шуше
Аудиовизуальный совет: Самые мощные передающие станции установлены в Гадруте и Шуше
26 декабря 2022 г. 12:40
До сих пор на азербайджанских телеканалах показаны сюжеты и материалы о 2 тыс. шехидов
До сих пор на азербайджанских телеканалах показаны сюжеты и материалы о 2 тыс. шехидов
26 декабря 2022 г. 12:09
В этом году на телеканалах обнаружено 323 нарушения, вынесено предупреждение 8 каналам
В этом году на телеканалах обнаружено 323 нарушения, вынесено предупреждение 8 каналам
26 декабря 2022 г. 12:06
В Азербайджане действуют восемь платформенных вещателей
В Азербайджане действуют восемь платформенных вещателей
26 декабря 2022 г. 11:57
Председатель Совета: Наши граждане предпочитают азербайджанские телеканалы
Председатель Совета: Наши граждане предпочитают азербайджанские телеканалы
26 декабря 2022 г. 11:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi