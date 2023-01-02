В Азербайджане подготовлены предложения по развитию радиовещания в приграничных регионах

Подготовлены предложения в целях достижения оптимального уровня радиовещания в стране для обеспечения полноценной трансляции программ общенациональных и региональных радиовещательных компаний, действующих в Азербайджане, а также для развития инфраструктур

Подготовлены предложения в целях достижения оптимального уровня радиовещания в стране для обеспечения полноценной трансляции программ общенациональных и региональных радиовещательных компаний, действующих в Азербайджане, а также для развития инфраструктуры радиовещания в приграничных регионах.

Как сообщает Report, предложения были тщательно разработаны Аудиовизуальным советом Азербайджана.

Специалисты радиокомитета Аудиовизуального совета, Производственного союза "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" Министерства цифрового развития и транспорта, Государственного управления радиочастот, а также радиокомитета Общественного союза "Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания" ("RAYS") подготовили список радиостанций и необходимого оборудования, которое может быть на них установлено, для достижения оптимального уровня радиовещания в стране.

Аудиовизуальный совет доработал эти предложения и представил их профильным структурам.