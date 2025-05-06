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В Азербайджане объявлен конкурс на поддержку субъектов онлайн-СМИ

В Азербайджане объявлен конкурс на поддержку субъектов онлайн-СМИ В Азербайджане объявлен конкурс на поддержку субъектов онлайн-СМИ
Медиа
6 мая 2025 г. 12:42
В Азербайджане объявлен конкурс на поддержку субъектов онлайн-СМИ

Агентство развития медиа (MEDİA) объявило конкурс на поддержку субъектов онлайн-СМИ.

Как сообщает Report, в конкурсе могут принять участие включенные в медиареестр онлайн-СМИ, публикующие общественно-политическую и спортивную информацию.

Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы подаются в Агентство развития медиа Азербайджанской Республики в электронной форме через портал mib.media.gov.az.

По итогам конкурса между редакцией объявленного победителем онлайн-СМИ и агентством подписывается договор об оказании ежемесячной финансовой помощи в размере 3000 манатов сроком на 6 месяцев.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 18:00 часов 13 мая.

С правилами конкурса можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Onlayn media subyektlərinə dəstək üçün müsabiqə elan edilib

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