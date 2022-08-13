Утверждены правила аккредитации представителей иностранных СМИ в Азербайджане

Утверждены "Правила аккредитации представителей иностранных средств массовой информации в Азербайджанской Республике".
Как сообщает Report, правила утверждены постановлением Коллегии Министерства иностранных дел Q/04-22 от 1 августа.
В документе отмечается, что аккредитация представителей иностранных СМИ регулируется законом "О медиа", соответствующими межгосударственными договорами и настоящими Правилами.
В соответствии со статьей 11.3 закона "О медиа", аккредитация представителей иностранных СМИ в Азербайджане осуществляется Министерством иностранных дел (МИД).
При введении иностранным государством ограничений на осуществление профессиональный деятельности представителей азербайджанских СМИ, включенных в реестр медиа, подобные ограничения могут быть наложены на деятельность представителей медиа этого иностранного государства в Азербайджане.
С правилами рассмотрения заявок на аккредитацию представителей иностранных СМИ в Азербайджане можно ознакомиться по ссылке.