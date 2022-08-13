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Утверждены правила аккредитации представителей иностранных СМИ в Азербайджане

Утверждены правила аккредитации представителей иностранных СМИ в Азербайджане Утверждены "Правила аккредитации представителей иностранных средств массовой информации в Азербайджанской Республике".
Медиа
13 августа 2022 г. 11:01
Утверждены правила аккредитации представителей иностранных СМИ в Азербайджане

Утверждены "Правила аккредитации представителей иностранных средств массовой информации в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Report, правила утверждены постановлением Коллегии Министерства иностранных дел Q/04-22 от 1 августа.

В документе отмечается, что аккредитация представителей иностранных СМИ регулируется законом "О медиа", соответствующими межгосударственными договорами и настоящими Правилами.

В соответствии со статьей 11.3 закона "О медиа", аккредитация представителей иностранных СМИ в Азербайджане осуществляется Министерством иностранных дел (МИД).

При введении иностранным государством ограничений на осуществление профессиональный деятельности представителей азербайджанских СМИ, включенных в реестр медиа, подобные ограничения могут быть наложены на деятельность представителей медиа этого иностранного государства в Азербайджане.

С правилами рассмотрения заявок на аккредитацию представителей иностранных СМИ в Азербайджане можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xarici media nümayəndələrinin akkreditasiyası qaydaları təsdiqlənib

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