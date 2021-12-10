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Названы случаи, в которых журналист должен раскрыть источник информации

Названы случаи, в которых журналист должен раскрыть источник информации 11:13 В Азербайджане установлены требования к редакторам и журналистам о том, в каких случаях они должны раскрыть источник информации.
Медиа
10 декабря 2021 г. 11:37
Названы случаи, в которых журналист должен раскрыть источник информации

В Азербайджане установлены требования к редакторам и журналистам относительно того, в каких случаях они должны раскрыть источник информации.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "О медиа".

Ответственный редактор или журналист должен раскрыть источник информации по решению суда в следующих случаях:

1. для защиты человеческой жизни;

2. для предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений;

3. для защиты обвиняемого в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления.

Требования нового закона не ограничивают права журналиста на проведение самостоятельного расследования.

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Версия на азербайджанском языке İnformasiya mənbələrinin hansı hallarda açıqlanmasına dair tələblər müəyyənləşib

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