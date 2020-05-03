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У тюркских стран появится общий телеканал

​У тюркских стран появится общий телеканал

"Будет создан общий телеканал тюркских стран".

Как передает Report, об этом заявил зампредседателя по международным вопросам организации Global Journalism Council Эльшад Эйвазлы.

По его словам, вещание телеканала начнется в ближайшее время.

Э.Эйвазлы отметил, что по этому поводу были проведены обсуждения с журналистами тюркоязычных стран.

"Первоначально будут созданы представительства (телеканала) в Турции, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Туркменистане. В направлении деятельности не будет политических вопросов".

Что касается того, кто возглавит телеканал, то Э.Эйвазлы заявил, что эти вопросы были поручены ему.

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