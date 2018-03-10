Стартует VII съезд Совета прессы Азербайджана

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Стартует VII съезд Совета прессы (СП) Азербайджана.

Как сообщает Report, на съезде примет участие 241 представитель из 166 организаций-членов СП.

На съезде будут заслушаны и обсуждены отчеты председателя Совета прессы и Контрольно-ревизионной комиссии, избран новый состав правления Совета.

Вопрос расширения состава правления также включен в повестку съезда. Оргкомитет предложил увеличить число членов правления с 17 до 23-х. В этих целях составлен единый избирательный бюллетень, в который включен 51 кандидат, в том числе выдвинутые организациями-членами СП 24 журналиста, 18 представителей общественности, а также 9 представителей информационных ресурсов интернета.

Если участники съезда примут поправку к Уставу, будет сформирован состав правления из 11 журналистов, 7 представителей общественности и 5 представителей информационных ресурсов интернета. Кроме того, в качестве резервных членов будут избраны 2 журналиста, 2 представителя общественности и 2 представителя информационных ресурсов интернета.