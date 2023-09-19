Совет прессы призвал медиа-субъекты не распространять неофициальную информацию

"Локальные антитеррористические меры, начатые в Карабахе с целью восстановления конституционного строя Азербайджана, находятся в центре внимания средств массовой информации страны. Наши журналисты в основном распространяют официальную информацию".

Локальные антитеррористические мероприятия, начатые в Карабахском регионе Азербайджана с целью восстановления конституционного строя, находятся в центре внимания средств массовой информации страны. Наши журналисты в основном распространяют официальную информацию.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Совета по прессе.

Однако в некоторых социальных сетях распространяются кадры, якобы связанные с антитеррористическими мероприятия, высказываются мнения. Такие случаи наблюдались и раньше, особенно во время 44-дневной Отечественной войны.

Совет прессы Азербайджана обращается к медиа-субъектам нашей страны, отдельным лицам, независимым журналистам, взявшим на себя обязательство информировать общество, учитывать чувствительность обстановки. В настоящее время наибольшая приверженность принципам журналистики заключается в том, чтобы не распространять и не делиться видеокадрами, а также неофициальной информацией.