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Совет прессы призвал медиа-субъекты не распространять неофициальную информацию

Совет прессы призвал медиа-субъекты не распространять неофициальную информацию "Локальные антитеррористические меры, начатые в Карабахе с целью восстановления конституционного строя Азербайджана, находятся в центре внимания средств массовой информации страны. Наши журналисты в основном распространяют официальную информацию".
Медиа
19 сентября 2023 г. 16:15
Совет прессы призвал медиа-субъекты не распространять неофициальную информацию

Локальные антитеррористические мероприятия, начатые в Карабахском регионе Азербайджана с целью восстановления конституционного строя, находятся в центре внимания средств массовой информации страны. Наши журналисты в основном распространяют официальную информацию.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Совета по прессе.

Однако в некоторых социальных сетях распространяются кадры, якобы связанные с антитеррористическими мероприятия, высказываются мнения. Такие случаи наблюдались и раньше, особенно во время 44-дневной Отечественной войны.

Совет прессы Азербайджана обращается к медиа-субъектам нашей страны, отдельным лицам, независимым журналистам, взявшим на себя обязательство информировать общество, учитывать чувствительность обстановки. В настоящее время наибольшая приверженность принципам журналистики заключается в том, чтобы не распространять и не делиться видеокадрами, а также неофициальной информацией.

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Версия на азербайджанском языке Mətbuat Şurası: "Media lokal antiterror tədbirləri ilə bağlı məqamlara həssas yanaşmalıdır"

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