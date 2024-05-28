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Сотрудники компаний Global Media Group состязались в интеллектуальной игре Həngamə

Сотрудники компаний Global Media Group состязались в интеллектуальной игре Həngamə 27 мая состоялась интеллектуальная игра Həngamə с участием сотрудников компаний, входящих в Global Media Group.
Медиа
28 мая 2024 г. 11:17
Сотрудники компаний Global Media Group состязались в интеллектуальной игре Həngamə

27 мая состоялась интеллектуальная игра Həngamə с участием сотрудников компаний, входящих в Global Media Group.

В ней приняли участие сотрудники информационного агентства Report, Oxu.az, Media.az, Baku TV, Global Photo Stock, Global Management, Baku WS.

Десять команд, сформированных путем жеребьевки, состязались в 2 раундах и финале.

Победу одержала команда под названием Zafar, которой были вручены призы. Обладатели первых трех мест были награждены грамотами.

Мероприятие проведено для развития дружеских отношений между сотрудниками компаний в составе Global Media Group и проведения ими полезного досуга.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Global Media Group”a daxil olan şirkətlər arasında "Həngamə" intellektual oyunu keçirilib

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