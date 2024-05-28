Сотрудники компаний Global Media Group состязались в интеллектуальной игре Həngamə

27 мая состоялась интеллектуальная игра Həngamə с участием сотрудников компаний, входящих в Global Media Group.
В ней приняли участие сотрудники информационного агентства Report, Oxu.az, Media.az, Baku TV, Global Photo Stock, Global Management, Baku WS.
Десять команд, сформированных путем жеребьевки, состязались в 2 раундах и финале.
Победу одержала команда под названием Zafar, которой были вручены призы. Обладатели первых трех мест были награждены грамотами.
Мероприятие проведено для развития дружеских отношений между сотрудниками компаний в составе Global Media Group и проведения ими полезного досуга.