Сотрудники АЗЕРТАДЖ и АзТВ погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджаре - ОФИЦИАЛЬНО

Сотрудники АЗЕРТАДЖ и АзТВ погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджаре - ОФИЦИАЛЬНО

Агентство по развитию СМИ, Азербайджанское государственное информационное агентство и Азербайджанское телевидение сегодня распространили совместную информацию о погибших в Кельбаджаре журналистах.

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Агентство по развитию СМИ, Азербайджанское государственное информационное агентство и Азербайджанское телевидение сегодня распространили совместную информацию о погибших в Кельбаджаре журналистах. Как передает Report, в сообщении говорится: "На освобожденных от оккупации территориях действуют съемочные группы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) и Азербайджанского телевидения (АзТВ). Эта группа осуществляет съемку населенных пунктов, разрушенных вооруженными силами Армении. В результате подрыва на противотанковой мине транспортного средства съемочной группы на действующей дороге погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и оператор АзТВ Сирадж Абышев, есть раненые. Да упокоит Аллах души погибших. Выражаем глубокие соболезнования их семьям, раненым желаем исцеления". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Journalists killed by anti-tank mine in Kalbajar - OFFICIAL