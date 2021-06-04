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Сотрудники АЗЕРТАДЖ и АзТВ погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджаре - ОФИЦИАЛЬНО

Сотрудники АЗЕРТАДЖ и АзТВ погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджаре - ОФИЦИАЛЬНО Агентство по развитию СМИ, Азербайджанское государственное информационное агентство и Азербайджанское телевидение сегодня распространили совместную информацию о погибших в Кельбаджаре журналистах.
Медиа
4 июня 2021 г. 13:50
Сотрудники АЗЕРТАДЖ и АзТВ погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджаре - ОФИЦИАЛЬНО
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Агентство по развитию СМИ, Азербайджанское государственное информационное агентство и Азербайджанское телевидение сегодня распространили совместную информацию о погибших в Кельбаджаре журналистах.

Как передает Report, в сообщении говорится:

"На освобожденных от оккупации территориях действуют съемочные группы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) и Азербайджанского телевидения (АзТВ). Эта группа осуществляет съемку населенных пунктов, разрушенных вооруженными силами Армении.

В результате подрыва на противотанковой мине транспортного средства съемочной группы на действующей дороге погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и оператор АзТВ Сирадж Абышев, есть раненые.

Да упокоит Аллах души погибших. Выражаем глубокие соболезнования их семьям, раненым желаем исцеления".

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Версия на английском языке Journalists killed by anti-tank mine in Kalbajar - OFFICIAL
Версия на азербайджанском языке Jurnalistlər Kəlbəcərdə tank əleyhinə minaya düşərək həlak olub - RƏSMİ

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