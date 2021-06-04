Сотрудники АЗЕРТАДЖ и АзТВ погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджаре - ОФИЦИАЛЬНО

Агентство по развитию СМИ, Азербайджанское государственное информационное агентство и Азербайджанское телевидение сегодня распространили совместную информацию о погибших в Кельбаджаре журналистах.
Как передает Report, в сообщении говорится:
"На освобожденных от оккупации территориях действуют съемочные группы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) и Азербайджанского телевидения (АзТВ). Эта группа осуществляет съемку населенных пунктов, разрушенных вооруженными силами Армении.
В результате подрыва на противотанковой мине транспортного средства съемочной группы на действующей дороге погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и оператор АзТВ Сирадж Абышев, есть раненые.
Да упокоит Аллах души погибших. Выражаем глубокие соболезнования их семьям, раненым желаем исцеления".