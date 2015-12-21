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    ​Сотрудник Информагентства Report провел тренинги в Азербайджанском университете языков - ФОТО

    В вузе студентов проинформировали на тему Фотожурналистика, правила мультимедиа, военная фотография

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанском университете языков (АУЯ) прошел очередной тренинг "Клуба журналистики АУЯ".

    Об этом Report сообщили в департаменте по связям с общественностью вуза.

    Тренинг провел сотрудник Информационного агентства Report Орхан Азим. Он выступил на темы "Фотожурналистика, правила мультимедиа, военная фотография", а также "Военная фотография" и "Военная журналистика".

    В своем выступлении Орхан Азим заявил, что данная сфера является наиболее важной, трудной и ответственной. Затронув правила мультимедиа, он представил подготовленный им видеоролик о бакинском квартале "Советская". На тренинге, проведенном в интерактивной форме, О.Азим ответил на вопросы студентов о том "Что такое мультимедиа?", "Как ее подготавливать?".

    Отметим, что до Информационного агентства Report Орхан Азим работал режиссером на Азербайджанском государственном телевидении и фоторепортером в информационном портале ann.az и журнале "Kitabçı". Его работы были продемонстрированы на выставках в ОАЭ и Сингапуре. В театре "Oda" была организована его первая персональная фотовыставка под названием "Köç".

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