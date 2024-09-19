Состоялся семинар "Год солидарности во имя зеленого мира в аудиовизуальных медиа"

При совместной организации Аудиовизуального совета и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана состоялся семинар "Год солидарности во имя зеленого мира в аудиовизуальных медиа".

При совместной организации Аудиовизуального совета и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана состоялся семинар "Год солидарности во имя зеленого мира в аудиовизуальных медиа".

Как сообщает Report, семинар организован в рамках утвержденного плана мероприятий на основании Указа президента Ильхама Алиева об объявлении 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджане.

Целью мероприятия является усиление просвещения субъектов аудиовизуальных СМИ по данному вопросу и доведение до общественности результатов проделанной работы в данном направлении.

В мероприятии приняли участие уполномоченные представители Аудиовизуального совета, Министерства экологии и природных ресурсов, Агентства развития медиа, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, руководители программ аудиовизуальных вещателей и другие лица.

В завершение мероприятия представители медиа адресовали вопросы по теме уполномоченным представителям.

ФОТО: Эхтирам Джабиев