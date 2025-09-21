Состоялся медиатур в Ханкенди по случаю Дня государственного суверенитета

Министерство культуры организовало медиатур в город Ханкенди по случаю 20 сентября – Дня государственного суверенитета, а также в рамках "Года Конституции и Суверенитета".

Как сообщает Report, представители СМИ ознакомились с конгресс- и бизнес-центром, парком Победы, Музеем Победы, Карабахским университетом и другими основными учреждениями города.

Сотрудник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Шамхал Адыгезалов предоставил представителям СМИ подробную информацию о городской инфраструктуре.

В ходе поездки журналисты также приняли участие в мероприятиях по случаю 20 сентября - Дня города Ханкенди, которые впервые проводились по инициативе Министерства культуры и специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Отметим, что 19 сентября 2024 года президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "Об учреждении Дня государственного суверенитета в Азербайджанской Республике", согласно которому этот день отмечается ежегодно 20 сентября.