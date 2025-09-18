Состоялось заседание Наблюдательного совета MEDİA

Состоялось заседание Наблюдательного совета (НС) Агентства по развитию медиа (MEDİA).

Как сообщает Report, об этом распространило информацию MEDİA.

Во встрече, проходившей под руководством председателя Наблюдательного совета Дагбейи Исмаилова, приняли участие члены НС и исполнительный директор Агентства.

На встрече обсуждались текущая деятельность MEDİA, а также значимость шагов, предпринятых в направлении глобального сотрудничества, и организованных международных мероприятий. В то же время был проведен обмен мнениями по организации предстоящих международных проектов.

В ходе обсуждений в центре внимания были новые реалии медиа в период цифровой трансформации, вызовы, возникающие в информационной среде, и пути обеспечения устойчивого развития в этих условиях. Члены Совета подчеркнули важность применения современных подходов в медиа-секторе, оценки инновационных возможностей и использования международного опыта.

На заседании также состоялся обмен мнениями о будущих направлениях деятельности Агентства, расширении партнерских отношений и укреплении позиций Азербайджана в глобальной информационной среде.