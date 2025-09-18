Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Состоялось заседание Наблюдательного совета MEDİA

    Медиа
    • 18 сентября, 2025
    • 18:13
    Состоялось заседание Наблюдательного совета MEDİA

    Состоялось заседание Наблюдательного совета (НС) Агентства по развитию медиа (MEDİA).

    Как сообщает Report, об этом распространило информацию MEDİA.

    Во встрече, проходившей под руководством председателя Наблюдательного совета Дагбейи Исмаилова, приняли участие члены НС и исполнительный директор Агентства.

    На встрече обсуждались текущая деятельность MEDİA, а также значимость шагов, предпринятых в направлении глобального сотрудничества, и организованных международных мероприятий. В то же время был проведен обмен мнениями по организации предстоящих международных проектов.

    В ходе обсуждений в центре внимания были новые реалии медиа в период цифровой трансформации, вызовы, возникающие в информационной среде, и пути обеспечения устойчивого развития в этих условиях. Члены Совета подчеркнули важность применения современных подходов в медиа-секторе, оценки инновационных возможностей и использования международного опыта.

    На заседании также состоялся обмен мнениями о будущих направлениях деятельности Агентства, расширении партнерских отношений и укреплении позиций Азербайджана в глобальной информационной среде.

    MEDİA глобальное сотрудничество заседание Наблюдательного совета
    Фото
    MEDİA-nın Müşahidə Şurasının iclası keçirilib

    Последние новости

    18:26

    Трамп заявил, что Путин подвел его в контексте урегулирования российско-украинского конфликта

    Другие страны
    18:25

    Национальная полиция Франции сообщила о 140 арестованных - ОБНОВЛЕНО-6

    Другие страны
    18:19
    Фото

    Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о мультикультурализме

    Внешняя политика
    18:14

    Представитель ООН: Азербайджан демонстрирует высокий уровень межрелигиозного сотрудничества

    Религия
    18:13
    Фото

    Состоялось заседание Наблюдательного совета MEDİA

    Медиа
    18:07

    Возле военный базы в штате Вашингтон разбился вертолет

    Другие
    18:00

    ФВК провел форум, посвященный Дню памяти

    Внутренняя политика
    17:47
    Фото

    KOBİA обсудило с предпринимателями Абшерона возможности для бизнеса

    Бизнес
    17:44

    İKTA: Уязвимости в сетях Wi-Fi создают киберугрозы

    ИКТ
    Лента новостей