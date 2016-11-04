Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония, посвященная 90-летию Азербайджанского радио и 60-летию Азербайджанского телевидения.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, руководители средств массовой информации, представители общественности.

На торжественной церемонии выступил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. Он рассказал о развитии радио и телевидения.

Председатель Национального совета телевидения и радио (НСТР) Нуширеван Магеррамов рассказал о работе, проделанной в течение прошлых лет в области телерадиовещания. Отметив, что Азербайджанское телерадиовещание прошло большой путь развития, Н.Магеррамов подчеркнул, что несмотря на тяжелые идеологические рамки и ограничения советского периода, Азербайджанское радио и телевидение сыграло исключительную роль в сохранении и развитии литературного языка нашего народа, национально-духовных ценностей, изучении нашей культуры и истории. Проживавшие в тот период в Азербайджане выдающиеся деятели науки и культуры, писатели, работая на этом радио и телевидении, служили нашему народу. В тот период Азербайджанское радио и телевидение находилось в первых рядах в масштабах Советского Союза. Отметив, что в годы независимости на телерадиопространстве Азербайджана произошли большие качественные и количественные изменения, председатель НСТР подчеркнул, что после возвращения великого лидера Гейдара Алиева к политической власти в области телерадио, как и в других сферах, был ликвидирован беспорядок, в этом направлении проделана важная работа. Констатировав, что общенациональный лидер уделял особое внимание телерадиопространству Азербайджана, Н.Магеррамов отметил, что началась работа по созданию законодательной базы, связанной с телевидением и радио, укреплена материально-техническая база телерадиовещания. Было подчеркнуто, что внимание и забота великого лидера к развитию сферы телевидения и радио в настоящее время оказывается и президентом Ильхамом Алиевым.

Мероприятие продолжилось выступлениями и концертной программой.